¡Qué peinada! Falcao calló a hincha de Santa Fe que le deseó una lesión de ligamentos

La llegada de Radamel Falcao García a Millonarios ha marcado un hito en el fútbol colombiano, generando una oleada de reacciones tanto positivas como negativas. El debut de El Tigre con el equipo embajador se produjo el jueves en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en el encuentro que enfrentó a Millonarios contra el Deportivo Independiente Medellín (DIM).

El partido, que terminó en un empate 1-1, fue una ocasión especial para Falcao, quien tuvo la oportunidad de sentir el cálido recibimiento de los aficionados en la primera fecha de la Liga BetPlay 2024-II.

La llegada de Falcao a la liga colombiana ha sido motivo de celebración para muchos hinchas de diversos equipos, quienes han visto en su regreso una gran noticia para el fútbol nacional. A pesar del entusiasmo, la llegada del delantero también ha generado reacciones negativas, especialmente entre los seguidores de equipos competidores.

Uno de los momentos más controvertidos surgió en las redes sociales, cuando un usuario en X, identificado como @d_river4, expresó el deseo de que Falcao sufriera una lesión.

“¿Soy el único que, siendo hincha de @SantaFe, quiere que @FALCAO rompa los cruzados de la rodilla buena en la fecha 2 y no vuelva a pisar un campo de fútbol hasta el otro año?”, escribió el usuario en su cuenta de Twitter.

Este mensaje no pasó desapercibido para Falcao, quien decidió responder de manera ejemplar en la tarde de este viernes, 19 de julio. “Por mi parte solo puedo desearte bendiciones a ti y a todos los jugadores e hinchas del FPC. Ojalá en tu casa nunca nadie sufra una enfermedad o una lesión como las que yo he enfrentado. Créeme que no es fácil... Te invito a que cambies tu pensamiento, este tipo de cosas nos empobrecen como sociedad. Solo deseo que sea un buen espectáculo para todos los hinchas, incluyéndote a ti. Un abrazo!”, dijo el samario.

La respuesta de Falcao ha sido elogiada por sus seguidores y ha generado un gran apoyo en las redes sociales. "Que buena respuesta, eres un grande", "¡Qué grande! 🫶🏾", son algunas de las reacciones.