La Selección Colombia femenina se mantiene en el puesto 20 del ranking Fifa

La Selección Colombia Femenina ha tenido una actuación destacada en la Liga de Naciones de la Conmebol, lo que se refleja en el puesto que logró mantener en la más reciente actualización del ranking de la FIFA.

La tricolor se ubica en la posición 20 con 1774,76 puntos. Es la segunda mejor selección de la Conmebol, ya que Brasil es sexta con 1980,00 unidades.



Colombia defiendo su vigésimo puesto

Las últimas actuaciones de la selección se dieron en la Liga de Naciones de la Conmebol. El pasado 10 de abril le ganó 2-1 a Venezuela; posteriormente, en la jornada sexta, venció 2-0 a Chile; y el sábado 18 de abril, por la séptima fecha, empató sin goles ante Argentina.

Linda Caicedo con la Selección Colombia vs. Chile Foto: AFP

Colombia, en la tabla de posiciones, tiene altas posibilidades de clasificar al Mundial de Brasil 2027. Es segunda con 14 puntos. Argentina también tiene las mismas unidades, pero es primera por diferencia de gol. El próximo 4 de junio Colombia jugará contra Uruguay y el 8 de junio enfrentará a Paraguay.

España es número 1

En otras selecciones del continente, Costa Rica reemplazó a Venezuela en el puesto 42, Chile ocupa el 44 y Paraguay el 45. Panamá se mantiene en el 56, Uruguay bajó al 63, Perú se ubica en el 75, Puerto Rico en el 77 y El Salvador en el 78.



En Europa, la mejor selección es España, que ocupa el primer puesto. En Asia, Japón es la mejor posicionada, en el quinto lugar tras subir tres posiciones. En Oceanía, Australia es la mejor ubicada en el puesto 15. En África, la mejor selección del ranking es Sudáfrica, en la posición 58, tras descender tres puestos.

En el ranking mundial de la FIFA, la roja lidera el escalafón, Estados Unidos es segunda, Inglaterra es tercera, Alemania es cuarta, Japón es quinta, Brasil es sexta, Francia es séptima, Suecia es octava, Canadá es novena y Países Bajos es décima. En el penúltimo puesto, el 196, está Yibuti y en el 197 aparece Mauricio.