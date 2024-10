“La sociedad está enferma”: ‘Chicho’ Serna sobre incidentes en Boca Juniors vs. Gimnasia

Mauricio 'Chicho' Serna, dirigente deportivo de Boca Juniors, explicó en diálogo con Blog Deportivo qué fue lo que sucedió en medio del compromiso entre el club 'xeneize' y Gimnasia y Esgrima de La Plata, por la ida de los cuartos de final de la Copa Argentina, donde se presentaron incidentes en la tribuna entre las dos hinchadas presentes en el estadio.

En sus declaraciones, Serna subrayó que aunque se logró controlar la situación en el último partido, el riesgo estuvo latente hasta el último momento: “Se pudo controlar de muy buena manera, estuvimos a escasos minutos de que hubiese sido algo mucho peor”, afirmó.

El exjugador colombiano, que pasó entre otros precisamente por Boca, también se refirió a la creciente intolerancia que afecta al fútbol argentino, señalando que "la impaciencia e intolerancia que se vive en Argentina" complican cada vez más la posibilidad de que ambos bandos de hinchas puedan compartir las gradas. "Lo que nos parecía era que la división para contener la gente era muy poca", añadió, sugiriendo que las medidas de seguridad no fueron suficientes para evitar una tragedia mayor.

Serna fue enfático al conectar la violencia en el fútbol con los problemas sociales más amplios que atraviesan tanto Argentina como otros países: "El fútbol no es ajeno a la sociedad, que es en general la que está enferma", comentó, aludiendo a cómo los aficionados descargan su frustración en los estadios. En este contexto, señaló que la posibilidad de que vuelvan los hinchas visitantes a los partidos es cada vez más lejana: "Por seguridad, estamos mucho más lejos de que pueda volver hinchadas visitantes, a veces ni siquiera se puede controlar una sola hinchada", sentenció.

A pesar de esto, Serna lamentó que el ambiente del fútbol se vea afectado por estas restricciones. “Es muy lindo ver partidos de fútbol con las dos aficiones en el estadio, pero en partidos de campeonato es muy contado el juego donde permiten hinchas visitantes”, reflexionó, haciendo énfasis en que la presencia de las dos parcialidades añade emoción y color a la fiesta del fútbol.

Serna también destacó la intervención de Juan Román Riquelme en los hechos, lo que evitó que la situación se desbordara: “Gracias a la reacción de Román no fue algo mucho más grave”, expresó, aunque también advirtió que estos incidentes suelen dar pie a especulaciones infundadas: "Esto también da pie a que muchos de los enemigos empiecen a hacer comentarios y hablar del tema, con cosas que no son ciertas o no competen".

Para cerrar, Serna reafirmó su postura de que el fútbol con hinchas visitantes es mucho más atractivo, pero reconoció que las condiciones actuales dificultan su implementación: “El fútbol es mucho más lindo y emotivo con la parcialidad visitante, eso es lindo para el fútbol y su fiesta”, concluyó.