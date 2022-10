artistas.

Este es el listado:

Publicidad

1. “Circle of Life”, Rey león

2. “Take as old as time”, La bella y la bestia”

3. “A hole new world”, Aladdin

4. “Can feel the love tonight” del Rey León

Publicidad

5. “Make a man out of you”, de Mulan

6. “Let it go” de la película Frozen

Publicidad

7. “Hakuna matata” del Rey León

8. “You’ll be in my heart” de Tarzán

9. “Colors of the wind” de Pocahontas

10. “Part of yourl world” de “Sirenita”

Publicidad