Un hombre y una adolescente fueron rescatados del mar en playa de Puerto Colombia, Atlántico

Un hombre y una adolescente fueron rescatados del mar en playa de Puerto Colombia, Atlántico

Cabe destacar que cerca de 20 rescates se han adelantado en los 18 km de playa del municipio de Puerto Colombia en los últimos tres días.

