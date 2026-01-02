Un hombre y una adolescente fueron rescatados del mar en playa de Puerto Colombia, Atlántico

Bajo observación médica en el hospital municipal de Puerto Colombia, en el Atlántico, se encuentran las dos personas —un hombre y una adolescente— que en las últimas horas fueron rescatadas de las playas de este balneario, específicamente del sector conocido como Miramar, tras empezar a ser arrastradas por el fuerte oleaje de la zona.

Los hechos, según el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana municipal, Saúl Leiva, al parecer se derivaron de una desobediencia para entrar al mar.

“Es un hecho que se presenta en horas prácticamente del mediodía en Puerto Colombia, donde se logra a través de la unidad del grupo de salvamento y rescate del municipio socorrer a dos personas que en su momento revestían el riesgo su integridad, una de ellas de sexo femenino y menor de edad, que fueron trasladas hasta las instalaciones del hospital municipal”, dijo inicialmente a Blu Radio.

“Están fuera de peligro. Nosotros tenemos unas playas que están con bandera roja y en las que hay restricciones por el tema del oleaje. Así que, prácticamente estaban muy cerca a unas estructuras finalmente rocosas que, como se sabe, socavan el sedimento del lecho marino y finalmente generan unos huecos que no son perceptibles a la vista del ser humano. Nosotros a través del grupo de salvamento y rescate informamos que no son zonas seguras para nadar”, agregó.



Agregó el secretario que este episodio se une a cuatro rescates más que tuvieron lugar este viernes 2 de enero, en los que estuvieron involucrados hombres en estado de embriaguez. El cuarto, según conoció Blu Radio, se dio luego de emitirse la orden de evacuación de playas a las 4:00 de la tarde.

Cabe destacar que cerca de 20 rescates se han adelantado en los 18 km de playa del municipio de Puerto Colombia. 2 fueron el 31 de diciembre, otros 12 el primer día del año en medio del plan desenguayabe, mientras que 6 fueron el día de hoy, solo dos de todos estos necesitaron de traslado a centro asistencial.

Del mismo modo, fue reforzada la seguridad para este fin de semana y con miras al puente festivo de reyes con la presencia de 80 unidades de la Policía, 35 del Ejercito Nacional, 55 unidades del grupo de salvamento de rescate del municipio de Puerto Colombia, y otros 50 uniformados de tránsito para garantizar también la seguridad vial y la movilidad en la jurisdicción.