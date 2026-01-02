Encuentran dos cuerpos embolsados cerca de una canalización en Bello, Antioquia

Violento inicio de año en Bello, Antioquia: la Policía encontró dos cuerpos embolsados en la vía a Machado. Las identidades de las víctimas aún están por determinarse.

Autoridades en el municipio de Bello investigan el macabro hallazgo de dos cuerpos sin vida que fueron abandonados en un sector rural de la vía a Machado, la cual conecta a esta localidad con Copacabana.

La situación se produjo en inmediaciones del barrio Cinco Estrellas cuando una mujer fue la que dio aviso a la Policía sobre una envoltura extraña cerca a una canalización.

Tras la verificación se pudo determinar que se trataba de los cuerpos sin vida de dos personas envueltos en bolsas plásticas y con papel vinipel. El reporte oficial indica que en la zona no se hallaron testigos ni cámaras de seguridad que permitieran obtener mayor información para determinar las circunstancias de lo ocurrido.



Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en Medellín y está pendiente la plena identificación de sus sexos y edades.

Inicialmente no se descarta que el hecho esté relacionado a acciones de grupos criminales en esta zona de Bello donde influencia el grupo de delincuencia organizada Los Triana y La Camila.

Este es el primer caso de cuerpos hallados en contenedores durante 2026 en el Valle de Aburrá. Durante todo 2025 fueron 18 los hechos de este tipo en la subregión metropolitana.