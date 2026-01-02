En vivo
Encuentran dos cuerpos embolsados cerca de una canalización en Bello, Antioquia

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en Medellín.

Embolsados en el Valle de Aburrá.
Funcionarios judiciales hicieron levantamiento de los cadáveres que estaban en bolsas plásticas y costales en el Valle de Aburrá.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de ene, 2026

