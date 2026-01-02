Más de 80 hectáreas de vegetación se han visto afectadas por incendio en Bello, Antioquia

Bomberos y organismos de socorro en el municipio de Bello no han podido apagar el incendio forestal del Cerro Quitasol que comenzó a propagarse desde el pasado 30 de diciembre y que tras más de 70 horas no ha sido controlado en su totalidad.

La última actualización entregada por las autoridades locales dejó en evidencia que el área afectada se estima sean cerca de 84 hectáreas de cobertura vegetal que siguen ardiendo en lo alto del Cerro Quitasol.

Hay que mencionar que aunque en el Valle de Aburrá llovió durante algunos minutos durante la mañana de este 2 de enero, las difíciles condiciones climáticas y el intenso calor han imposibilitado controlar el fuego en su totalidad.

La Alcaldía de Bello indicó que se ha tenido el apoyo de un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el cual realizó 10 descargas de agua sobre la corona del incendio forestal.



Mencionan desde esta zona del Área Metropolitana que, a pesar de los esfuerzos, algunos focos calientes se reactivaron, por lo que el SIATA del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se encuentra apoyando las labores de extinción con drones que monitorean la conflagración.

Las autoridades locales prevén continuar con las labores de extinción y control de los focos calientes que quedan en el área en las próximas horas con el propósito de apagar el incendio que está cerca de cumplir tres días activo.