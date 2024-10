"Las podemos mirar de tú a tú": Camila Reyes, de Santa Fe, sobre rival en final de Libertadores

María Camila Reyes, jugadora de Independiente Santa Fe , expresó en diálogo con Blog Deportivo lo que es equipo 'cardenal espera para la final de la Copa Libertadores Femenina, donde el equipo de la capital buscará, ante Corinthians de Brasil, el segundo título para Colombia en el certamen, luego del obtenido por Atlético Huila en 2018.

"La vemos asequible, la evolución del fútbol colombiano, no es un secreto, ha sido muy poderosa. El desempeño viene siendo parecido, estamos convencidas del equipo que tenemos y de que podemos mirar al rival de tú a tú y poder hacer un muy buen partido", expresó María Camila al ser preguntada sobre lo que espera para la mencionada final, programada para el próximo sábado, a partir de las 3:00 de la tarde hora de Colombia.

Por otra parte, preguntada sobre lo que fue su golazo en la semifinal ante Independiente del Valle, Reyes señaló que no es algo casual: "No me había salido tan bien, pero no dejé de intentarlo. Lo que se entrena se ve", dijo sobre ese gol, aprovechando, además, para recordar otro que marcó similar: "Recuerdo uno muy parecido en la semifinal el año pasado en el Atanasio contra nacional. Fue también un derechazo que coloqué al ángulo, a Vanessa Córdoba, en Medellín", dijo.

Finalmente, sobre su futuro, aunque por sus buenas actuaciones ha sido puesta en Europa, Camila Reyes aseguró que, por el momento, va paso a paso y quiere concentrarse en lo que está viviendo con las leonas. Eso sí, no dejó de aceptar que "como jugadora uno cumple sus ciclos y sus momentos", pero reiteró que, hoy, su deseo es "cerrar un ciclo con título". Luego, concluyó, 2Dios pondrá las mejores decisiones" para el futuro de su carrera.