Liverpool vs. Chelsea: a qué hora y por dónde ver hoy a Luis Díaz en la Premier League

El Liverpool vs. Chelsea, por la fecha 22 de la Premier League inglesa, se disputará con la intención de que los reds continúen como líderes en solitario. Con la ofensiva entre Luis Díaz, Darwin Núñez y Mohamed Salah, los dirigidos por Klopp van por los tres puntos.

A dos unidades sobre su seguidor más cercano, el Arsenal, y a cinco del Manchester City, aunque con un partido aún menos, el onceno red buscará ahondar al Chelsea en su posición en la tabla de la liga inglesa.

Por otro lado, con 31 unidades, el equipo ‘blue’ de Londres vive un presente diferente al del Liverpool, precedido de un par de temporadas irregulares después de haber ganado su segunda Champions League.

Lo cierto es que ambos equipos se verán las caras en Anfield este miércoles, 31 de enero, con tres victorias en sus tres últimos partidos por la Premier League y con dos jugadores a seguir durante los 90 minutos: Van Dijk, por el Liverpool, y Cole Palmer, por el Chelsea.

Dónde ver por TV e Internet el Liverpool vs. Chelsea

El partido entre Liverpool y Chelsea, correspondiente a la fecha 22 de la Premier, se podrá ver en televisión por Espn y mediante Internet o plataformas por Star+.

A qué hora juega el Liverpool vs. Chelsea

El pitazo inicial entre Liverpool y Chelsea está programado para las 3:15 de la tarde, hora Colombia.

Seguir EN VIVO el partido entre Liverpool y Chelsea

A través de Blu Radio, los fanáticos del fútbol inglés podrán seguir el minuto a minuto del partido entre el Liverpool y Chelsea, que se jugará en Anfield, casa de los dirigidos por Klopp:

Previa del partido

Así llega el Chelsea en su visita al Liverpool en el mítico estadio de Anfield:

Klopp se tomará un año sabático tras irse del Liverpool

El alemán Jürgen Klopp se tomará un año sabático tras marcharse del Liverpool a final de temporada.

Klopp, que anunció este viernes su marcha del Liverpool pese a tener contrato hasta 2026, aseguró que no aceptará ninguna oferta de trabajo la próxima temporada.

"¿Trabajaré de nuevo? Por supuesto, pero no entrenaré a un club o a un país durante al menos un año", dijo Klopp en una entrevista con los medios del Liverpool.

"Lo que sé al 100 % es que no dirigiré a un club en Inglaterra que no sea al Liverpool. No es posible. Mi amor por este club y mi respeto a la gente es demasiado grande. No podría ni pensar en ello durante un segundo. Esto es parte de mi vida, somos una familia y aquí me encuentro como en casa", indicó.

Klopp, que llegó a Anfield en octubre de 2015, devolvió al Liverpool a la gloria europea, con la conquista de la Champions League en 2019, y al éxito doméstico, con la primera liga en 30 años en 2020, además de conquistar una FA Cup, una Copa de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

"Me estoy quedando sin energía", dijo Klopp en una entrevista con los medios del club en la que explicó las razones de su marcha: "No tengo ningún problema, obviamente. Sabía que tendría que anunciarlo en algún momento, está todo bien, pero sé que no puedo hacer este trabajo una y otra vez".

Klopp explicó que le comunicó a la directiva su marcha en noviembre, cuando empezaron a planificar la próxima temporada y se dijo a sí mismo: "No sé si estaré aquí el año que viene".