Los 100 mejores técnicos en toda la historia, según revista

La revista Four Four Two reveló la lista de los 100 mejores técnicos de toda la historia en el fútbol. Para este selecto análisis se le preguntó a 100 periodistas cuáles eran los entrenadores más destacados desde que hay registro de este deporte.

Llama la atención que la lista la lidera el histórico Alex Ferguson, luego de su paso en el Manchester United entre 1986 hasta su retiro en el 2013. Asimismo, se destaca actuales entrenadores que han alcanzado importantes títulos en el fútbol como Vicente de Bosque (campeón con España en el Mundial 2010), Zidane (triplete de Champions con el Real Madrid) o Pep Guardiola (múltiple campeón con el Bayer, Manchester City y Barcelona).

También se encontró a la estadounidense Jill Ellis, quien fue entrenadora de la selección norteamericana y la llevó a conquistar dos Copas del Mundo en la rama femenina en el 2015 y 2019.

Los 100 mejores técnicos de la historia

Alex Ferguson Rinus Michels Johan Cruyff Bill Shankly Pep Guardiola

Pep Guardiola, DT Manchester City Foto: AFP Arrigo Sacchi Matt Busby Helenio Herrera Ernst Happel Valeriy Lobanovskyi Brian Clough Jose Mourinho

Blu Radio // José Mourinho // Foto: AFP Marcello Lippi Giovanni Trapattoni Vicente del Bosque

BLU Radio. Vicente del Bosque // AFP Miguel Munoz Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti, DT de Real Madrid Foto: AFP Ottmar Hitzfeld Nereo Rocco Louis van Gaal Bela Guttmann Bob Paisley Arsene Wenger Fabio Capello Herbert Chapman Alf Ramsey Mario Zagallo Jose Villalonga Jurgen Klopp

Jurgen Klopp Foto: AFP Jock Stein Helmut Schon Jupp Heynckes Kenny Dalglish Viktor Maslov Bill Nicholson Zinedine Zidane Guus Hiddink Udo Lattek Luiz Felipe Scolari Jill Ellis

Publicidad

Puede ver: