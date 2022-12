Los que decían que entrenaba mal en el Madrid querían hacer daño: James Rodríguez

En entrevista exclusiva con el programa español El Chiringuito, James Rodríguez aseguró que su salida del Real Madrid fue triste y “muy dura”.



“Mi salida fue triste, era el sueño mío siempre, pero el fútbol es así. En un año estás en un lugar que tú quieres y en otro no”, señaló el actual mediocampista del Bayern.



Dijo, además, que cuando tenía la oportunidad de tener minutos, “los números estaban” y lo acompañaban.



Su juego bajo el mando de Zidane



El goleador del Mundial Brasil 2014 también se refirió a su relación con el entrenador francés, Zinedine Zidane, a quien calificó como “un jugador top”.



“Cada entrenador tiene sus jugadores, tiene sus gustos y eso es totalmente respetable”, precisó.



Asimismo, manifestó que Zidane ha sido su ídolo y lo sigue siendo, pues como jugador “fue top y tenía mucha calidad”.



“No sé si hubo ‘feeling’ o no con Zidane, solo sé que cada entrenador tiene sus gustos y yo respetaba eso”, aseguró el capitán de la Selección Colombia.



Preguntado sobre si Zidane fue injusto con él, el volante colombiano fue enfático en mencionar que “cada que entraba hacía cosas buenas e interesantes”, pero que hablar de justicia es algo que no cabe en este caso.



Explicó que no puede aceptar que la prensa española y algunas personas dijeran que entrenaba mal porque siempre trató de dar lo mejor de sí en cada entrenamiento.



“Me dolía porque como yo entreno, pocos los hacen. Yo entreno mucho porque quiero estar bien. Tengo la conciencia tranquila (…) Los que decían eso eran personas que querían hacer daño, no era justo conmigo”, sentenció el cucuteño.



Crisis del Real Madrid



El '10' colombiano aseguró que cada vez que puede sigue los partidos del Real Madrid y de la Liga española.



Sobre la actual crisis del equipo blanco, el ‘10’ de la Selección Colombia mencionó que “todos los equipos tienen fases malas”.



“Falta mucha temporada y pueden darle la vuelta a todo eso (malos resultados)”, dijo.



Finalmente, puntualizó que sí ve una final de la Champions entre el Real Madrid y su actual equipo, el Bayern Múnich.



“Madrid tiene al PSG ahora, un rival duro, pero yo creo que el Real Madrid en Champions siempre cambia el chip y siempre quiere ganar. Creo que sí pasará”, añadió.



🚨¡EXCLUSIVA MUNDIAL!🚨 "No puedo ACEPTAR que se dijese que ENTRENABA MAL. ME DOLÍA", LA ENTREVISTA a @jamesdrodriguez con @EduAguirre7 en #ChiringuitoJames pic.twitter.com/9FpKnhvwI9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 17, 2018

