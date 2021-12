Luis Díaz, el ‘CR7 colombiano’ que quiere Liverpool, según medio inglés

Los rumores que vinculan a Luis Díaz con el Liverpool de Inglaterra no son de las últimas horas. Sin embargo, el medio Four Four Two, uno de los más serios en cuanto a los fichajes de la Premier League, publicó un artículo en el que relaciona al colombiano al conjunto que dirige Jürgen Klopp.

En la actual Champions League, el entrenador ha podido ver el talento del guajiro en el Porto, pues se han enfrentado en dos ocasiones por el Grupo B.

Luis Díaz sería el jugador que pueda fortalecer la zona ofensiva en el mercado de invierno, pues el Liverpool no contará con sus estrellas Mohamed Salah y Sadio Mané porque estarán disputando la Copa Africana durante el mes de enero.

Además, el colombiano, de 24 años y que fue el goleador de la Copa América junto con Messi, sería un recambio para el equipo de Klopp.

Vale recordar que Luis Díaz tiene una clausula de 80 millones de euros y el conjunto inglés estimaría ofertar cerca de 42 millones de euros.

