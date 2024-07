Luis Fernando Montoya reveló secretos del título de Once Caldas en Copa Libertadores tras 20 años

En entrevista con Noticias Caracol, Luis Fernando Montoya, extécnico del Once Caldas, reveló secretos hasta el momento desconocidos del título de la Copa Libertadores que logró con el equipo 'albo' hace 20 años.

Entre los secretos que reveló Montoya, conocido hoy como 'el campeón de la vida', comenzó hablando sobre las horas previas al trascendental partido en el que terminaría definiéndose el título continental.

"Yo sabía que Juan Carlos Henao que era vital para el partido, (a él) le gustaba mucho el café y la música carrilera, todos éramos charlando, pero dentro de esa charla había mucho temor, mucho miedo, angustia por lo que podía pasar. Pero yo estaba más asustado que ellos", admitió Montoya, quien también reveló que los invitó a mazamorra con panela, conseguidos por el médico del plantel.

Otra de las intimidades que reveló Montoya sobre el día del partido tiene que ver, curiosamente, con la ropa interior que él utilizó en esa ocasión: "Pantaloncillo azules, me ha gustado siempre ese color, me da vida y alegría. Yo llamé y me los puse en el estadio, en el camerino", relató.

Sobre el particular incidente que llevó a Viáfara a hacer sus necesidades en pleno partido y encima del uniforme, Montoya lo reconoció: "Eso fue verdad, él se tomó un medicamento. Le dije que no iba a hacer cambios antes de 20' o 30', entonces él se poposeó. Se arrima Schiavi al lado de Viáfara y dice huele a mierda. Viáfara terminó el primer tiempo y salió corriendo, se cambió el uniforme y lo metieron en una bolsa", contó el profe Montoya.

Luego del título de la Libertadores, conseguido por la vía de los penaltis ante Boca Juniors, luego de un empate (1-1) en el global, Once Caldas enfrentó, por la extinta Copa Intercontinental, al Porto F.C., al que también llevó hasta los penales.

"Fabro era el que mejor le pegaba, pero cuando pasó eso, yo dije 'se nos fue el campeonato'", relató Montoya con menos emoción, sobre lo que fue el último cobro de esa tanda de penaltis.