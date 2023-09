Luis Rubiales: “En nombre del feminismo no se debe tratar de hundir a un hombre ni a una mujer”

“En ningún momento hubo agresión alguna, es más, tan siquiera hubo la más mínima incomodidad, sino un júbilo desbordante en ambos”, fueron las palabras de Luis Rubiales, quien, una vez más, se defendió de los señalamientos que ha recibido luego de la premiación a España en la final del Mundial femenino, donde besó a la jugadora Jenni Hermoso.

A través de un extenso comunicado, Rubiales confirmó que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le abrió un expediente disciplinario por lo ocurrido durante la entrega de medallas; ya la Fifa lo había suspendido y varios sectores piden su renuncia definitiva de la Real Federación Española de Fútbol, RFEF.

Rubiales agradeció por el “inmenso apoyo” que le han dado y por creerle, “por no dejarse llevar por esta campaña fabricada” en su contra. En ese sentido, señaló que esto “no va de género”, sino de demostrar la verdad y, como lo hizo cuando el escándalo estalló , insistió que todo fue “mutuo” y parte del momento.

“Voy a seguir defendiéndome para demostrar la verdad. Quiero lanzar un mensaje a todas las personas de bien de nuestro país y más allá de nuestras fronteras, incluidas aquellas mujeres que hayan sido agredidas realmente y que tienen todo mi apoyo y compresión: esto no va de géneros, va de verdad”, recalcó.

En el duro comunicado, añadió que no se debe intentar “hundir” a ninguna persona, sea mujer u hombre. Según su pronunciamiento, la “justicia se aplica sobre personas sin que el género deba marcar previamente el resultado”.

“En nombre del feminismo no se debe tratar de hundir a un hombre ni a una mujer, sin un juicio justo”, respondió Rubiales a las acusaciones y a los sindicatos que hoy piden su renuncia.

“El pasado día 20 de agosto cometí algunos errores evidentes, de los que me arrepiento sinceramente, de corazón. Es verdad que por tales errores he pedido perdón porque era justo; y ahora lo vuelvo a hacer con humildad. Lo hago convencido y con el propósito de mejorar. He aprendido que por grande que sea la alegría y profunda que sea la emoción, incluso cuando se GANA UN MUNDIAL, a los dirigentes deportivos se nos debe exigir un comportamiento ejemplar, y el mío no lo fue”, agrega el comunicado.

Según Rubiales, se han aportado y se seguirán aportando las pruebas, peritajes, documentación, videos y demás “pertinentes que acreditan la realidad de lo ocurrido. Las pruebas no son opiniones, son hechos claros”.

Separación de poderes en España

“Me preocupa especialmente que, algunos de quienes deben proclamar y contribuir a garantizar la separación de poderes en nuestro país, se empeñen en tomar parte y presionar en mi contra, en lugar de dejar que la justicia actúe con todas las garantías, manteniéndose al margen. Durante todo este periodo he sufrido un linchamiento político y mediático sin precedentes del que me he mantenido totalmente al margen. No solo a nivel nacional sino mundial. Pese a esto, también he sentido el apoyo creciente de la gente en la calle y en las redes sociales”, subraya la masiva emitida este viernes.