Luis Suárez escupe a un miembro del cuerpo técnico de Sounders tras perder la final por goleada

El Inter Miami sufrió un nuevo revés en su búsqueda de alzar un título esta temporada. El domingo cayó 3-0 ante los Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup, resultado que dejó al equipo de Lionel Messi sin una de sus últimas opciones de conquistar un trofeo en 2025.

El cierre del partido no estuvo exento de polémica. Tras el pitazo final, se produjo un enfrentamiento en el centro del campo entre futbolistas de ambos equipos.

En medio de esa tangana, las cámaras de Apple TV captaron el momento en que el uruguayo Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico rival, lo que rápidamente generó repercusión en medios y redes sociales.

Everything that is wrong with our sport #Soccer on full display thanks to @LuisSuarez9 #LuisSuarez A shameful, vulgar and inexcusable display that has tainted @LeaguesCup @InterMiamiCF @MLS Strong consequences necessary to discourage this type of behavior in the future.… pic.twitter.com/3heFBhMYjN — Alex R Parra (@alexrparra) September 1, 2025

¿Qué pasó en la final entre Inter Miami y Seattle Sounders?

El incidente comenzó con reclamos entre jugadores de los dos clubes. Entre los involucrados se encontraba el español Sergio Busquets, quien tuvo que ser separado por sus compañeros.

Fue entonces cuando se registró la acción de Suárez hacia un miembro del staff de los Sounders, lo que encendió aún más la discusión antes de que las autoridades lograran calmar la situación.

Consultado en la rueda de prensa, el técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo no haber visto lo ocurrido. “A nadie nos gusta que al final del partido haya este tipo de acciones. Cuando hay una reacción, puede ser que haya una provocación, pero no sé qué es lo que pasó”, afirmó.

Publicidad

Por su parte, el entrenador de los Seattle Sounders, Brian Schmetzer, aseguró que los hechos no deberían opacar la actuación de su equipo.

“Puedo tomar como un cumplido que sus jugadores estaban frustrados, pero esa no debería ser la historia del partido. La historia son los Sounders”, expresó.

A huge fight broke out after the Leagues Cup Final between Inter Miami and the Seattle Sounders 😱 pic.twitter.com/7qc31GKnW4 — Sports Illustrated (@SInow) September 1, 2025

¿Cómo le ha ido al Inter Miami?

El resultado en la Leagues Cup se suma a otros fracasos del Inter Miami durante el año. En abril, el club fue eliminado en semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf por Vancouver Whitecaps, con un global de 1-5.

Publicidad

En la MLS, el rendimiento también ha sido irregular. Aunque el equipo ocupa la sexta posición de la Conferencia Este y aún tiene opciones matemáticas de alcanzar el Supporters’ Shield, la defensa ha mostrado debilidades que han derivado en goleadas en partidos clave.

El delantero uruguayo ha tenido una temporada marcada por altibajos físicos. Sus problemas de rodilla han limitado su rendimiento, alternando partidos destacados con otros en los que pasó desapercibido. En total, suma 13 goles en 40 encuentros, pero en la final ante los Sounders no pudo marcar diferencias.

Salta la sorpresa Inter Miami pierde la final de Leagues Cup con Seattle y no saben perder, van a la violencia. 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/qpAhgDJlSp — MT2 (@madrid_total2) September 1, 2025

En declaraciones recientes, Suárez había subrayado la necesidad de que el grupo funcionara como colectivo. “No tenemos ni Busquetsdependencia ni Alba ni Messi ni De Paul ni Suarezdependencia. Dependemos de todos los compañeros”, afirmó en conferencia de prensa.

Con la Leagues Cup perdida, el equipo de Florida solo podrá apostar a la MLS para evitar una temporada en blanco, algo que no sucede desde 2022, previo a la llegada de Messi.