Marta Lucía Ramírez descarta una vez más ser parte del Gobierno Santos

Santos, Marta Lucia Ramírez dijo que no se reunió con el presidente Juan Manuel Santos para hablar de burocracia, sino para hablar de temas importantes del país.

“Ha sido una invitación en la cual el presidente Juan Manuel Santos quería compartir conmigo temas sobre el proceso de paz y le he recordado que durante nuestra campaña insistimos en que debe haber un proceso de paz con condiciones. Yo no he venido hablar de burocracia, he vendido hablar de los temas grandes para Colombia”, dijo la excandidata presidencial.

Ramírez también se refirió al futuro de los conservadores en la Unidad Nacional y aseguró que la colectividad debe tener un liderazgo significativo, total autonomía en el Congreso, para apoyar las cosas buenas del Gobierno, y poder criticar en un momento determinado en lo que esté en desacuerdo.