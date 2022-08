"Me dejaron tirado en un hotel y ahora se hacen los ofendidos": Arboleda, engañado por representante

El arquero Iván Mauricio Arboleda contó detalles en Blog Deportivo sobre su amargo paso en el Rayo Vallecano. Afirmó que fue engañado por el representante argentino Horacio Rossi, de Sport Capital Group.

En medio de su sueño por jugar en un club europeo, dar un paso más en su carrera y estar en el radar de la Selección Colombia, Arboleda confió en ese empresario para firmar un contrato con el Rayo Vallecano, de España.

Sin embargo, cuando fue a firmar el contrato se percató que no era lo acordado. Iba a ser tercer arquero en el equipo de vallecas, el tiempo del contrato era de tres años y las cifras económicas no coincidían con lo pactado. Expresó que "prácticamente lo habían regalo al Rayo".

"Uno se deja ayudar, me lleva el contrato al hotel, veo que lo que habíamos hablado no era así. Quería jugar, pero después vengo como tercer portero y no me habían dicho; desistí de otras ofertas", contó Iván Mauricio Arboleda.

El futbolista colombiano desconoce si este representante tenía algún acuerdo por "debajo de la mesa" con algún directivo del equipo español. También indicó que solo cobró tres meses de salario porque sabía que no iba a jugar y buscó otras opciones.

Atlético Nacional, de Colombia, y Colón de Santa Fe, de Argentina, estaban interesados en contar con sus servicios, pero había una letra menuda por parte del Rayo y por eso no se concretó un préstamo. Newell's se arriesgó y le abrió la puerta al colombiano, aunque tuvo que desistir de premios si llegaba a ganar un título con ese equipo.

"Me dieron unos documentos para desistir de los premios, por el deseo de jugar, de mostrarme para la selección, desistí. Había cosas por debajo, me dejaron tirado en el hotel y ahora se hacen los ofendidos", añadió.

Relató que tras una gira con la Selección Colombia pidió permiso al presidente de Newell's para ir a Madrid y reclamar el dinero que no le habían pagado, pues estaba viviendo de sus ahorros. Sin embargo, afirmó que lo "trataron como un delincuente". No tuvo otra salida que pedir que lo dejaran en condición de "jugador libre" tras cumplir su contrato con el equipo argentino el 30 de junio y así intentar seguir su carrera profesional.

Ahora espera no volver a confiar en personas que se le "ríen en la cara" y analizará las ofertas que le lleguen en los próximos días antes de que cierre el período la transferencias.