Me falta es encadenar los partidos y acumular tiempo de juego: Falcao

El futbolista del Mónaco Radamel Falcao García será una pieza clave para intentar remontar este miércoles frente al Fenerbahce turco la derrota (2-1) sufrida la semana pasada en el partido de ida de la Liga de Campeones en Estambul, donde el colombiano marcó el único gol de su equipo.

Publicidad

"Falcao es muy trabajador, Trabaja duro antes y después de los entrenamientos, está preparado físicamente. También habla mucho con los demás jugadores. Es muy importante en el campo", destacó Nabil Dirar, su compañero en el AS Mónaco.

"Los goles marcados me dan confianza. Las sensaciones son buenas, me siento bien. Lo único que me falta es encadenar los partidos y acumular tiempo de juego. Mi cuerpo se adaptará rápidamente al ritmo de la competición", comentó el jugador colombiano a los medios de comunicación.

Publicidad

Después de haber estado dos temporadas jugando prestado en el Chelsea, Falcao es uno de los grandes puntales ahora en el club monegasco.

Publicidad

El portero italiano del Mónaco Morgan De Sanctis, de 39 años, lesionado en una costilla, no podrá jugar este miércoles contra el Fenerbahçe, y estará ausente durante más de 4 semanas, indico el médico del club.

Por otro lado, el equipo del principado ha anunciado que el defensa Mehdi Beneddine y el centrocampista Jonathan Mexique han prolongado su contrato con el AS Mónaco, el primero hasta el 30 junio de 2019, y el segundo hasta el 2020.

Publicidad

Y por lo que respecta al joven delantero, Ilyes Chaïbi, de 19 años, ha sido prestado al Ajaccio, de la segunda división francesa, hasta el final de la temporada.

Publicidad

Por lo que respecta a las cuestiones de seguridad con vistas al partido del miércoles, las autoridades de Mónaco han prohibido el acceso a su territorio a los aficionados del Fenerbahce. Además, el departamento francés de los Alpes Marítimos, limítrofe con Mónaco, también impide los desplazamientos de los hinchas del club turco.