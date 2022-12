Messi “nunca se fue” de la selección argentina, según Bauza

El seleccionador argentino Edgardo Bauza afirmó que cuando acudió a Barcelona a hablar con Leo Messi, tras su renuncia a la Albiceleste, se dio cuenta que el astro argentino "nunca se fue sino que le interesaba y mucho la selección".



"Yo no iba a convencer a Messi, estaba seguro de que en la charla iba a surgir una posibilidad", explicó Bauza en una entrevista que publica este domingo el diario deportivo catalán Sport.



El entonces recién nombrado seleccionador se reunió en Barcelona a mediados de agosto con Javier Mascherano y Messi y "entonces, a medida que fuimos charlando de fútbol me di cuenta de que nunca se fue, que le interesaba y mucho la selección, que le preocupaba cómo mejorar todo, que estaba muy enganchado".



"Después de la charla no hizo falta decir nada más que: 'muchachos, están citados para el próximo partido'", relató Bauza a Sport.



"Yo creo que aún tiene mucho para darle a la selección. Y se merece retirarse de otra manera. Se merece retirarse de la selección como campeón", añadió el seleccionador argentino, achacando a "la frustración" el arrebato de Messi de decir que dejaba el combinado nacional.



Bauza espera tenerlo recuperado de sus problemas en el aductor y el pubis para los partidos de clasificación para el Mundial de 2018 contra Brasil y Colombia, el 10 y 15 de noviembre próximos.



El seleccionador también confesó que dirigir a Messi en la selección "es un desafío muy grande porque en algún momento tienes que tratar de ayudarle para que pueda potenciar aún más a la selección".



"Leo aporta muchísimo, pero todavía puede aportarle más si encontramos el funcionamiento adecuado. Leo solo no puede ganar los partidos. Necesita del equipo, y el equipo de él. Hay que lograr esa armonía", explicó Bauza a Sport.



Al igual que en el Barcelona, "tiene compañeros que le arrastran las marcas para encontrarle los espacios. Argentina tiene a Dybala, Agüero, Pastore o Banega para hacer esa tarea", dijo Bauza, que se confesó "sorprendido" por lo mucho que Messi sabe de fútbol.



"Siempre pensé que un jugador de su jerarquía tenía que ser un jugador que supiera mucho de fútbol, pero me sorprendió aún más de lo que creí. Leo sabe todo de todos. No se le escapa nada. Ni en la selección ni en el Barcelona".



"Hablamos de todo lo que pasó, de la Argentina que se viene, del Barça. Realmente, tiene un conocimiento muy importante. Y eso ayuda cuando uno tiene que comunicarle su idea", añadió Bauza.



El seleccionador argentino afirmó no sentirse preocupado por algunos ataques de la prensa a Messi, considerando que "los argentinos somos críticos por naturaleza. Está en nuestro ADN. Siempre se busca polémica donde no la hay".



"Lo más importante es que Messi juega en la selección argentina. Y todo lo que aporta a la selección ¡Y el problema que le causa a los rivales!", sentenció.