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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / México sobrevive al acoso de Portugal y empata sin goles en el Estadio Azteca

México sobrevive al acoso de Portugal y empata sin goles en el Estadio Azteca

Los visitantes, quintos de la clasificación mundial, dominaron de mitad de cancha para adelante y detuvieron a los delanteros mexicanos, aunque no pudieron reflejarlo en el marcador.

México vs. Portugal.jpg
México vs. Portugal en partido amistoso en el Estadio Azteca.
Foto: tomada de redes, @barrabrava_net en X.
Por: EFE
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Actualizado: 28 de mar, 2026

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