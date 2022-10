Mi regreso sería para finales de mayo: Orlando Berrío

Orlando Berrío, delantero del Flamengo, pasó por El Camerino para hablar del proceso de recuperación que afronta tras sufrir una ruptura del tendón patelar de la rodilla izquierda en el pasado mes de octubre.

“Empecé el proceso de hacer trote, de hacer esos movimientos de recuperación y me he sentido muy bien, la rodilla me ha respondido muy bien”, aseguró.

Contó cuándo sería su posible regreso a las cachas, en una lesión que inicialmente se estimó que le tomaría 8 meses de recuperación.

“Sería para finales de mayo, pero creo que las cosas van muy bien, lo importante es volver de buena manera, no rápido, sino bien”, enfatizó.

Sobre su posible regreso a la Selección Colombia para el Mundial de Rusia manifestó que es consciente de que será difícil.

“Mientras se tenga fe y haya posibilidad, nada es imposible. Si se me da, voy a estar muy feliz, sino estoy consciente de que era muy complicado. Para mi lo más importante recupérame bien”, concluyó.

