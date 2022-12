Millonarios es demasiado grande como para preocuparse de si sigo o no: Vikonis

El arquero uruguayo Nicolás Vikonis, quien militó en Millonarios durante el 2015 destacándose como una de las figuras del equipo con más de 2.200 minutos jugados, reveló en Blog Deportivo que aún no tiene su futuro profesional definido.



En los últimos días se rumoró que el Atlas de México estaría interesado en contratarlo, pero el propio guardameta se encargó de desmentir cualquier acercamiento formal de esta institución: “No tengo conocimiento de una oferta formal de nadie, todavía no hay una confirmación. Es un alago que otros equipos se interesen por mis servicios igual que es un alago enorme el cariño recibido por parte de toda la afición”.

Dijo también que la decisión de irse o seguir en Millonarios no solo pasa por su cariño por la institución capitalina, sino que “depende de un conjunto de cosas, hay un componente económico en la labor, pero obviamente hay razones deportivas y emotivas cuando uno va a tomar la determinación de contratarse con un equipo”.

“Cuando llegué hace un año a esta institución decía que tenía que cerrar el ciclo con Patriotas y desafiarme con un equipo grande de Colombia y en mi cabeza entiendo que cumplí ese desafío y me quedo muy tranquilo con mi rendimiento para con la institución”.

Agregó que con respecto a la temporada 2016 se plantea “cuáles pueden ser los nuevos desafíos y en ese sentido uno empieza a pensar de acuerdo a las ofertas que hay qué es lo mejor, por eso digo que no pasa exclusivamente por el corazón ni por lo económico”.

Vikonis fue enfático en declarar su agradecimiento “por todo el cariño” que le da la afición albiazul. “Me siento muy feliz de que la gente de Millonarios se identifique tan bien conmigo”. (Vea también: Millos se podría quedar sin medio equipo para diciembre ).

“Millonarios es demasiado grande como para que la preocupación sea si continúo o no, creo que la institución está muy por encima de mi nombre. Si se llega a dar mi continuidad seré muy feliz, seguiré con el mismo nivel, y en el caso de que me toque llegar a otra institución vendrá otro gran arquero como todos los que ha tenido esta institución”.

Declaró también que “si no es Millonarios no es otro equipo en Colombia, llegar a lo más alto tiene que ver con llegar a ser campeón con Millonarios, me queda la espina de ser campeón con esta camiseta. Hoy se me hace muy difícil visualizarme en otro equipo aquí en Colombia, sinceramente lo descarto. Pienso que mi realidad futbolística en 2016 no saldrá de Millonarios u otro equipo en el extranjero”.

Finalmente, expresó que sigue al tanto del Atlético Bucaramanga y su posible ascenso a la primera división, pues militó en el conjunto santandereano en 2011 cuando arribó al fútbol profesional colombiano.