Nada sería comparable a ganar un título con el Atlético: Fernando Torres

"Sin duda, ganar un título con el Atlético es algo que me falta. Es lo único que me queda por vivir en este club. De niño soñé con ganar títulos con el Atleti. He tenido la oportunidad de volver y de intentar conseguir ese sueño. Nada sería comparable a ganarlo aquí por muchos motivos", valoró en una entrevista hoy en 'Radio Marca'. (Lea también: Imponente recibimiento al Atlético de Madrid en semifinales de Champions League )

"(Los títulos) los veo lejos; muy lejos la Liga y muy lejos la Champions. Queremos pensar partido a partido, que es como nos ha ido bien", continuó el atacante, cuyo equipo está segundo, con los mismos puntos que el líder, el Barcelona, en la Liga y en ventaja de 1-0 para la vuelta de las semifinales europeas con el Bayern Múnich.

Para él, que ya ha ganado la Liga de Campeones con el Chelsea, sería un sueño cumplido conseguirla con el Atlético. "Recuerdo ver aquel partido con el Ajax del Calderón (2-3, en 1996-97, en cuartos de final) de aficionado, que nos eliminaron en el partido de vuelta y ves que es algo diferente, como un sueño para la gente en esa época más mayor, que quizá había vivido el 74 (la final perdida con el Bayern) y siempre veían como una oportunidad de conseguir algo grande, algo que merecen y que creen que el fútbol les debe", dijo.

"Y ahora se está a un pasito de poder jugar otra final. Creo que es muy bueno recordar todo esto", prosiguió Torres, que, preguntado por si la Copa de Europa está en deuda con el Atlético por aquella final de 1974, contestó: "Eso forma parte del pasado, lo tenemos que dejar en el pasado y es algo más por luchar".

