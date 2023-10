Néstor Lorenzo le contestó a Falcao una curiosa pregunta sobre la Selección Colombia

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo , expresó los sueños que tiene con el combinado nacional desde su llegada, en la que mantiene un invicto en partidos amistosos y en la Eliminatoria Sudamericana.

En la cumbre de fútbol, el argentino habló de la tricolor y los objetivos que espera cumplir en su ciclo como entrenador de Colombia. Como hecho curioso respondió a una pregunta que le hizo el máximo goleador del equipo nacional: Radamel Falcao García, ¿a qué aspira con la selección?

“Con la Selección Colombia quiero todo. Quiero soñar. Quiero que sueñen los jugadores, que sueñe la gente. Creo que hay un grupo humano espectacular que cada vez queremos solidificar en todo, en el juego, en el carácter, en la ilusión. Quiero todo. Si me conformo, no puedo estar acá”, contestó el DT.

De esta manera se despeja posibles “nubes negras” entre la relación de Lorenzo y Falcao, porque recientemente el delantero no ha sido convocado, en comparación con el inicio del ciclo del argentino al mando de la selección.

Su recuerdo con José Pékerman

Cuando fue jugador, recordó el grato momento que vivió cuando José Pékerman le comunicó que jugaría en el fútbol argentino, cuando todavía era menor de edad.

“Mi sorpresa más grande fue cuando José me dijo, vas a jugar en reserva el viernes a la noche contra Nueva Chicago. ¿Por qué? Porque yo estaba en sexta división, tenía 16 años, había grandísimos jugadores en mi posición, en las categorías mayores, y José me daba la oportunidad ahí. Para mí eso fue como jugar la final del mundo, porque yo pensaba jugar en sexta el sábado y jugué en reserva el viernes. Así que esa fue la noticia que me impactó realmente. Y después, cuando, lógicamente, cuando quedas en la lista de un Mundial, de unos Juegos Olímpicos, todas esas cosas son satisfactorias, pero como que vienen a través de un proceso que uno lo va vislumbrando”, detalló.

