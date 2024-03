Néstor Lorenzo por ausencia de Miguel Ángel Borja en la Selección Colombia: "Ninguno está vetado"

A pocas horas de jugar el partido amistoso contra España, Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, hablo en rueda de prensa sobre la convocatoria que realizó, lo que espera del encuentro en territorio Europeo y cómo están físicamente algunos futbolistas.

Una de las preguntas que más llamó la atención fue la ausencia de Miguel Ángel Borja para esta doble jornada de partidos amistosos. Vale recordar que el delantero es goleador del fútbol argentino y viene de ser campeón de la Supercopa de ese país. Ante esto, el argentino reiteró que conoce las características de Borja y llamó a los futbolistas que vienen aportando a su proceso.

"No es bueno hablar de jugadores no convocados, pero a Miguel lo conozco de otro tiempo, no necesito probarlo en la selección para saber si está o no. Lo quiero, lo admiro. El número (de la convocatoria) es limitado, sentí que había que continuar siendo coherente con el proceso y con jugadores que todavía no los vimos todo lo que queremos, que han jugado poco, y han hecho muchos méritos en otros lados", detalló.

Reconoció que una convocatoria siempre generará opiniones divididas por los jugadores que se llaman, pero él trata de ser "lo más justo posible" al momento de armar el grupo que cree adecuado para partidos amistosos o de competencia oficial.

"Me puede equivocar y pido perdón, pero de ninguno está vetado, fuera. Hay muchos jóvenes que están haciendo méritos en ligas importantes, europeas y tratamos de ser coherentes con eso, seguir el progreso de ellos y darles minutos para saber para qué están", agregó el seleccionador.