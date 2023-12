Néstor Lorenzo desmiente que jugadores hayan rechazado convocatoria a la Selección Colombia

Desde las 7:30 de la noche se llevará a cabo el sorteo de la Copa América 2024 que se jugará en Estados Unidos. Para este evento estarán presentes los seleccionadores de los países participantes y por eso estuvo el argentino Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, en Miami.

En conversación con el periodista Juan José Buscalia, el seleccionador de la tricolor dio sus impresiones de lo que espera sea un nuevo reto para Colombia. Asimismo, habló sobre los futbolistas convocados para los partidos amistosos contra Venezuela y México.

Va a ser una copa muy competitiva, muy pareja. Cualquier grupo va a ser difícil. Es como la Eliminatoria más los mejores de Concacaf, pero bueno, veremos que sale. La idea es que lleguemos bien nosotros, en un buen momento, como equipo y como grupo dijo en entrenador.

Colombia llega al sorteo de la Copa América 2023 con un invicto de 14 partidos en la era del argentino, algo que sin duda es un hecho de motivación para seguir sumando en la competencia.

"Si aspiramos a llegar lejos y hasta el último día tener chances dependemos de nosotros, no de los rivales. Para la copa faltan siete meses y el último partido nuestro ya fue hace un mes, o sea, pueden pasar muchas cosas en el medio, pero bueno, esperamos mantener el nivel de los jugadores, que sostengan al nivel del equipo", añadió.

Amistosos contra Venezuela y México

El 10 y 16 de diciembre la Selección Colombia enfrentará a Venezuela y México, respectivamente, en territorio estadounidense. Para estos partidos, Néstor Lorenzo convocó a jugadores de la liga local, MLS y de otros países.

Sobre el equipo de Venezuela, que posiblemente, sea de jugadores sub-23, el seleccionador argentino manifestó que a él le dijeron que ese partido sería con futbolistas del equipo de mayores

"Por supuesto no hay fecha FIFA. Tuvimos muchísimos inconvenientes con las convocatorias, sobre todo porque es en Estados Unidos. Hay muchos jugadores que del fútbol local (Colombia) que no tienen visa y no los pudimos citar", añadió.

Asimismo, aclaró que ningún jugador colombiano se negó a la convocatoria para estos partidos, pero sí sucedió que al principio los clubes los prestaron, "pero después mandaron una carta contradiciendo la primera respuesta y diciendo que es una época complicada, pues muchos están de vacaciones".

"Yo entiendo también que en una fecha como esta, que no es FIFA, el club se pone firme y el jugador no puede hacer nada más allá de manifestar su deseo. Los entiendo que por decisión del club no puedan estar", agregó Lorenzo.

¿Qué piensa de Macalister Silva?

"Cada vez que voy a la cancha es el jugador destacado del equipo, el mejor a mi criterio del fútbol colombiano en los últimos años. Por continuidad, por regularidad, por juego, por su técnica. Entonces merece una oportunidad, merece estar, merece ponerse la camiseta. Ojalá que que lo disfrute y lo aproveche. Se emocionó mucho", concluyó.

