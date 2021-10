Neymar, cansado de críticas: "¿cuál es el problema?, ¿cómo uno va a estar en la cima sin cuidarse?" El astro brasileño dijo que si no se cuidara, no sería la estrella que es hoy en día y pidió ser juzgado por lo que hace en la cancha y no fuera. “Salgo cuando es posible, cuando sé que no voy a entrenar al día siguiente”.