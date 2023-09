Niño que le dio la camiseta del Envigado al papa Francisco: "Me dijo que iba a rezar por el equipo"

Un momento emotivo y único se vivió en el Vaticano cuando el papa Francisco recibió una camiseta especial del Envigado . Las redes sociales se inundaron de imágenes que capturaron este gesto significativo que refleja el aprecio del sumo pontífice por el equipo de fútbol.

El encargado de entregar esta valiosa prenda al papa Francisco fue Félix González, un joven talentoso que forma parte de las divisiones menores del club. La sonrisa en el rostro del Papa al recibir la camiseta demostró la alegría que sintió por este gesto.

Félix González compartió su experiencia en diálogo con Blog Deportivo y reveló cómo surgió la oportunidad de entregar la camiseta al papa Francisco. "Luego de cantar, todos estábamos muy felices, y los de seguridad se acercaron, pensamos que nos iban a sacar, pero llamó a los niños para que conocieran al Papa Francisco", comentó emocionado.

"A mi Envigado me dijo que se la diera, como se enteraron que iba a viajar me dieron la camiseta para que se la entregara", añadió Félix. El joven futbolista admitió que no esperaba estar frente al papa y entregarle la camiseta cara a cara: "Yo creía que se la iba a tirar o algo así, pero no creía que iba a estar al frente de él y se la iba a entregar. Me dijo que iba a rezar por mí y por el equipo".

El viaje de Félix González para conocer al papa Francisco comenzó gracias al amor por el fútbol de su familia. Su padre, originario de Venezuela, decidió inscribirlo en el Envigado para que aprendiera a jugar al fútbol y se relacionara socialmente. "Estamos muy contentos por el proceso", compartió el padre de Félix en Blog Deportivo.

Además de su talento en el fútbol, Félix también forma parte del coro de su colegio, y el año pasado, el rector logró una audiencia en el Vaticano para celebrar los 70 años desde que el Papa Francisco eligió el camino de Dios. "Afortunadamente nos dieron unas entradas y nos dijeron que cuando terminara la misa iban a cantar dos canciones", explicó el padre orgulloso.