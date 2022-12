No hay ninguna orden para capturar a María del Pilar Hurtado: Juan Carlos Varela

del Pilar Hurtado, solicitada en extradición por la justicia colombiana por el escándalo de interceptaciones ilegales en contra de políticos y magistrados.

Publicidad

“La señora Hurtado no tiene status migratorio en nuestro país, ella no se ha presentado ante las autoridades de Panamá. No había una orden de captura de la Interpol, hay una solicitud de extradición del gobierno Santos”, señaló Varela en entrevista con noticias Caracol.

El presidente panameño justificó la acogida de Hurtado bajo la figura de asilo en su país, como un símbolo de las buenas relaciones que en su momento llevaban los mandatarios Ricardo Martinelli y Álvaro Uribe.

Publicidad

“Cuando Panamá dio el asilo, fue por la búsqueda de una paz social de Colombia y de consolidación de la democracia en medio de un cambio de gobierno”, explicó Varela.

Publicidad

En otro campo, el presidente Varela descartó, por el momento, la puesta en marcha de un tratado de intercambio de información fiscal y financiera para combatir el delito de lavado de activos.

“Colombia va a respaldar a Panamá en la creación de la Unidad de Análisis Financiero para que nuestro sistema bancario no sea utilizado para el lavado de dinero. Nuestro gobierno no está considerando un tratado de intercambio de información fiscal con Colombia”, manifestó el mandatario de Panamá.

Publicidad

Finalmente, el presidente de Panamá expresó el pleno respaldo de su gobierno a las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana con la guerrilla de las Farc y confió en que pronto llegue a buen término.