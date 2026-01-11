Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy domingo 11 de enero de 2026

El Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más representativos del Caribe colombiano. Con el paso del tiempo, este sorteo nocturno se ha convertido en una costumbre diaria para miles de personas que consultan los resultados del chance con la expectativa de que la fortuna los acompañe y su número resulte ganador.

Los números publicados corresponden exclusivamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para la verificación de premios. Por ello, deben compararse directamente con los tiquetes de apuesta adquiridos en los puntos autorizados, garantizando así un proceso claro, seguro y confiable para los jugadores.

Resultado oficial del Sinuano Noche hoy, domingo 11 de enero de 2026

La organización del sorteo dio a conocer la combinación ganadora correspondiente al domingo 11 de enero de 2026: XXXX . Una jornada que despertó gran interés entre los jugadores habituales del chance.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche se basa en el equilibrio entre tradición y accesibilidad. Los valores de apuesta, que oscilan entre $500 y $25.000, permiten la participación de personas con distintos presupuestos, manteniendo su carácter popular dentro del panorama de los juegos de azar en Colombia.



Durante 2025, el sorteo incorporó una actualización relevante con la inclusión de la quinta balota. Esta novedad amplió el número de combinaciones posibles y aumentó las opciones de premio, sin modificar la mecánica tradicional que los jugadores ya conocían. La incorporación fue bien recibida tanto por apostadores habituales como por nuevos participantes, fortaleciendo la vigencia y el atractivo del juego.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo facilita que los jugadores organicen sus apuestas y consulten los resultados de manera oportuna.

La transparencia del proceso, junto con la publicación permanente de los números ganadores en los canales oficiales, refuerza la confianza del público y consolida al sorteo como una referencia diaria dentro de los juegos de chance en Colombia.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece diversas modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad otorga premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, lo que permite estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es sencillo y seguro. El ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad original y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, calculado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formato SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Cumplir con estos requisitos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de sus jugadores.