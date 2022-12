No merecía y no esperaba la salida de Arsenal de Sarandí: Gustavo Alfaro

su salida del Arsenal de Sarandí asegurando que “solo me quedó aceptar la decisión de los directivos”.

Alfaro reveló que hace un tiempo había tomado la decisión de terminar su vinculación con el Arsenal de Sarandí “porque se estaba llegando a un momento de desgaste y no quería borrar lo que ya habíamos hecho en los cuatro años anteriores”.

Agregó que su renuncia no era de carácter inmediato pues había “informado que lo iba a hacer a final de año, pero fueron los directivos los que decidieron terminar el contrato de inmediato, incluso cuando habíamos clasificado a la siguiente fase”.

Dijo que aunque su deber es aceptar la determinación de los directivos del equipo argentino “no creo que me lo merecía y no me esperaba la salida del Arsenal”.

Alfaro afirmó que aunque se encuentra feliz de estar en Colombia “me hizo falta despedirme de mucha gente a la que le debo mucho en todo el tiempo que estuve allí”.

El pasado 15 de abril se conoció que las directivas de Arsenal de Sarandí habían tomado la decisión de prescindir de los servicios del director técnico, Gustavo Alfaro.