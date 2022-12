No porque la gente hable de Donald Trump es seguro que voten por él: analista

El periodista especializado en campañas electorales y consultor de política Eugenio González, analizó en entrevista con Mundo BLU la estrategia de Donald Trump en el marco de su candidatura a la Presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano.

“Trump está encabezando las encuestas de intención de voto entre los republicanos. No obstante, habría que ver a medida que pase el ‘aspecto rebote’ de sus declaraciones contra México si efectivamente logra seguir teniendo la atención del público”, manifestó Trump. (Lea también: Donald Trump reitera que México es un país corrupto y pide boicot contra el país )

Dijo que son 308 millones de potenciales electores que tiene Estados Unidos, de los cuales 50 millones son de voto hispano y “hay un mercado al que seguramente Trump no le va a llegar con estas declaraciones”.

En las últimas horas varios de los aspirantes republicanos a la Presidencia en 2016 atacaron a Donald Trump por decir que el senador John McCain, candidato presidencial en 2008, es un "perdedor" y poner en duda que sea un héroe de guerra.

Trump, que ha sido criticado previamente por sus declaraciones sobre México, dijo el sábado que McCain, que se pasó más de cinco años como prisionero de guerra de Vietnam del Norte al estrellarse el avión que pilotaba, no era un héroe de guerra. (Lea también: Donald Trump usó soldados nazis para imagen de campaña )

"Es un héroe de guerra porque fue capturado. A mí me gusta la gente que no ha sido capturada", aseguró Trump, quien también llamó al senador "perdedor" por no haber ganado las elecciones de 2008.

Algunos de sus contrincantes que se disputan la nominación presidencial del Partido Republicano no tardaron en criticar a Trump por faltar el respeto a McCain.

El senador Lindsey Graham, amigo de McCain, dijo que los votantes de primarias se van a dar cuenta de que Trump, que según las encuestas es uno de los candidatos más populares entre las bases conservadoras, no es un candidato serio.

Mientras, el exgobernador de Texas Rick Perry pidió a Trump que se retire de la puja por la Presidencia "inmediatamente", ya que no está capacitado para ocupar la Casa Blanca.

El exgobernador de Florida Jeb Bush aseguró que ya han "tenido suficientes ataques malintencionados" de Trump; mientras que el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, dijo que el empresario es una "vergüenza" y ha faltado el respeto a todos los veteranos de guerra.

Esta ha sido hasta ahora la declaración de Trump que más ha escandalizado a sus rivales republicanos.

Trump viene levantando ampollas con sus declaraciones contra México y los inmigrantes mexicanos indocumentados, a los que llamó violadores y criminales, algo que hace temer a los republicanos sobre el impacto en el clave voto hispano.

EFE