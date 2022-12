No se descarta que Copa América Centenario se realice en Sudamérica

El periodista de Blog Deportivo Juan José Buscalia aseguró que un dirigente suramericano le confirmó que la Conmebol no aceptará que no participen sus 10 seleccionados en el centenario de la Copa América, que se realizará el próximo año, luego de que la Concacaf solicitara aumentar la participación de sus equipos de 8 a 10.

Decio De María, presidente de la liga mexicana, aseguró en rueda de prensa que aún no se puede confirmar dónde se realizará la copa del centenario en 2016. Hasta el momento se había dicho que el certamen se realizaría en Estados Unidos.

“Esto pude corroborarlo hace un rato con un dirigente de Conmebol que me dijo: si no vamos los 10, no vamos allá y la Copa América puede hacerse en Sudamérica, invitando a 6 equipos de Concacaf”, dijo el periodista argentino.