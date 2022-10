No tenemos ninguna denuncia formal sobre venta de niñas vírgenes: Aníbal Gaviria

En entrevista con Al Punto, el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, se refirió al artículo de un periodista peruano en el que dice que la ciudad es “el burdel más grande del mundo” y aseguró que no tienen evidencias de que la explotación sexual de menores sea una realidad.

“No tenemos ni una sola denuncia formal sobre venta de niñas vírgenes, no estoy diciendo que no existan, lo estamos investigando con una unidad específica de la Fiscalía y la Policía, pero no hemos encontrado el caso específico que sustente una denuncia de ese tipo”, comentó.

Según Gaviria, por mala información los ciudadanos confunden el tema de prostitución con el tema de explotación sexual a niños y adolescentes, que sí es un delito.

El alcalde de la capital de Antioquia dijo que su administración sigue trabajando en el flagelo de la explotación sexual, por lo que las cifras se han reducido considerablemente.

“En 2012 tuvimos 374 casos atención a niños en peligro de explotación sexual, en 2013 ya tuvimos 181 casos”, destacó.

Además admitió que aunque “Medellín no es el paraíso ni la utopía, hemos avanzado como sociedad”.

Finalmente criticó la publicación del artículo del periodista peruano Guillermo Galdos en la página del Canal 4 de Londres y dijo que “el artículo no presenta una cifra, no presenta una investigación (…) ¿Cuál es el ranking en el que se basa, no hay cifras completas?”.

Caso Space

El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, habló sobre el colapso del complejo Space y aseguró que en todo el país hay problemas con la construcción.

“No es un problema exclusivo de Medellín, aunque aquí se cayó un edificio, pero lo digo para evidenciar el problema de la legislación colombiana de vivienda y de los controles a la construcción”, comentó.

Dijo que en su administración tuvieron “el valor” de ordenar la evacuación del Space y ordenar su demolición “para evitar la muerte de cientos de personas, pero además hemos continuado en la búsqueda de otras estructuras en riesgo”.

“Problema de construcción no es exclusiva de Medellín, está pasando en todo el país”, finalizó.

Premio Iberoamericano de Periodismo Gabriel García Márquez en Medellín

El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, destacó que el Premio Iberoamericano Gabriel García Márquez de Periodismo 2014 se llevara a cabo en Medellín, “porque creemos que la ciudad tiene mucho para mostrar”.

“Quisimos que el Premio de Periodismo García Márquez se hiciera en Medellín para mostrar los avances”, agregó.

Dijo que aunque en la capital de Antioquia “hay cosas dolorosas, hay cosas duras y estamos enfrentando retos, Medellín es una ciudad que está avanzando cada vez más en el respeto a lo diferente”.