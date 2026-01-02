Transportadores proponen aumentar $400 el valor del pasaje de bus urbano en Barranquilla

En 3.700 pesos quedaría el pasaje de bus en el área metropolitana de Barranquilla para los días ordinarios y 3.800 para domingos y festivos, si la autoridad de transporte accede a la propuesta que presentaron las empresas transportadoras de subirle 400 pesos al valor actual del pasaje.

Todavía no hay decisión de cuánto será el incremento, pero la sola idea ya preocupa a los usuarios.

"Imagínate, serían 7.400 pesos diarios para los que toman dos buses al día, pero en mi caso es todavía más, porque yo vivo en un municipio cerca de Barranquilla, que es Galapa, y entonces son cuatro pasajes diarios, o sea, ¿dónde quedará ese beneficio del aumento del salario mínimo si solamente en transporte se nos va una parte?", expresó Juan Trujillo, usuario.

"No encuentro realmente beneficio en cuanto a subir el salario, si sube el tema de la canasta familiar y sube el transporte, que es el el el diario vivir", cuestionó también Carlos Miranda, usuario en Barranquilla.



Y es que en principio los transportadores y el Área Metropolitana de Barranquilla habían acordado un aumento de 200 pesos en los pasajes de bus a partir del primero de enero, pero una vez se conoció el incremento del salario mínimo, hubo un reversazo por parte de las empresas, que pidieron una tarifa todavía mayor.

"Ya los costos están corriendo y hay que dejar algo claro: de pronto se piensa que el único impacto es el salario que uno le paga a sus empleados y pues no es el único impacto. Son todos los servicios que a nosotros nos prestan, los cuales suben la misma proporción. Por ejemplo, la empresa de vigilancia seguramente va a subir el 23.7% del salario mínimo también", expresó Giovanny Ramos, presidente de la Asociación Regional de Transporte Urbano del Atlántico.

El director del Área Metropolitana de Barranquilla, Libardo García, aseguró a Blu Radio que la nueva tarifa se anunciará en los próximos días cuando, justamente, terminen de estudiar los costos del sector transporte con el incremento del salario mínimo.