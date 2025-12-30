Liquidan anticipadamente contrato de la concesión que administraba vía Cartagena- Barranquilla

Desde el próximo 2 de enero del 2026 entrará en una etapa de reversión el contrato de concesión otorgado hacia Autopistas del Caribe, debido a una liquidación anticipada de mutuo acuerdo, en la que en un lapso de 200 días prometen entregar las operaciones relacionadas con la vía que conecta a Cartagena con Barranquilla, incluyendo los peajes de su jurisdicción.

Informó el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres Yarzagaray, que hacia el mes de junio se espera que la operación y mantenimiento del corredor quede a manos del Invías, mientras que los vehículos de categoría 1 y 2 estarán exentos de cualquier cobro.

“Por mutuo acuerdo, la concesión Autopistas del Caribe y la ANI llegamos a establecer una terminación anticipada A partir del 02 de enero del 2026 iniciamos el proceso de reversión, el cual esperamos que esté listo con todos los trámites a junio del ese año, para que, posteriormente, esto quede en manos del Invías”, dijo inicialmente.

“Asimismo, hemos garantizado el no cobro a las categorías uno y dos bajo resolución del Ministerio de Transporte dando garantías a los procesos serios y transparentes”, agregó.



Del mismo modo, la decisión implica el cese de protestas de los miembros del Comité No Más Peaje alrededor de las casetas en Turbaco, Sabanagrande y Galapa, donde este año se registraron hasta agresiones.

De hecho, Autopistas del Caribe siempre se mantuvo en que tenían un Evento Eximente de Responsabilidad, en el que las protestas sociales no les daban pie de alcanzar el cierre financiero del proyecto, el cual nunca fue presentado.

Dice el concesionario que cumplieron con todos sus compromisos en los que fueron invertidos $4.430 millones para sellar 282 mil metros de fisuras, generar más de 2.000 empleos y prestar cerca de 7.000 servicios como grúa vehicular, ambulancia, entre otros.

Publicidad

De igual manera, hablan de que sus acciones tuvieron un impacto directo en Atlántico y Bolívar, dado al apoyo a asociaciones de hacedores de pastel y chicharrón del municipio de Baranoa, a través de estrategias publicitarias y capacitaciones; el respaldo a la escuela deportiva del corregimiento de Sincerín; y la entrega de material fresado para el mejoramiento de vías internas en municipios como Malambo, Baranoa y Palmar de Varela, en Atlántico, así como Clemencia, Arjona y Turbaco, en Bolívar.