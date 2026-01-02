Bucaramanga y Piedecuesta registran los primeros dos homicidios de 2026

En Bucaramanga y Piedecuesta se registraron los primeros dos hechos violentos del área metropolitana de inicio de año. El primer caso ocurrió en el barrio El Refugio de Piedecuesta, la víctima fue identificada como Fernando Elías Gualdrón Gutiérrez, de 21 años, quien se desempeñaba como obrero de construcción, hecho que

Según testimonios de vecinos del sector, el joven habría llegado a un punto donde se encontraban varias personas consumiendo bebidas embriagantes, con la intención de generar una riña. Gualdrón fue atacado y sufrió dos heridas en la región precordial izquierda, una en el maxilar izquierdo y otra en el antebrazo izquierdo.

Tras la agresión, la víctima fue auxiliada y trasladada al Hospital Local de Piedecuesta, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones. Con análisis de cámaras de seguridad del sector, las autoridades lograron la captura de dos personas, quienes presuntamente estarían involucradas en este homicidio.

El segundo caso ocurrió hacia las 4:30 p.m. de la cancha de tierra del barrio Villa Mercedes, norte de Bucaramanga. La víctima fue identificada como Pedro José Pérez Itriago, mototaxista de nacionalidad venezolana.



Dos sujetos vestidos de negro y armados llegaron al lugar donde el hombre se encontraba consumiendo bebidas embriagantes, y obligaron a retirarse a quienes acompañaban a la víctima. Pérez Itriago quien fue trasladado al Hospital Local del Norte, falleció debido a la gravedad de la herida.

Los responsables le habrían disparado en la región nasal, con salida del proyectil por la región occipital y huyeron. Las autoridades adelantan las investigaciones para dar con el paradero esclarecer estos hechos y avanzar en los procesos judiciales correspondientes.

