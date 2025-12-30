En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía llama a juicio a implicados en homicidio de Jaime Moreno en Halloween en Bogotá

Fiscalía llama a juicio a implicados en homicidio de Jaime Moreno en Halloween en Bogotá

El ente acusador formuló acusación por el delito de homicidio agravado contra Jaime Moreno, tras considerar que existen suficientes elementos materiales probatorios para demostrar la presunta responsabilidad de los procesados.

hasta 50 años de cárcel pagaría presunto asesino de Jaime Esteban Moreno
Foto: captura - redes
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 30 de dic, 2025

