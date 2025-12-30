Fiscalía llama a juicio a implicados en homicidio de Jaime Moreno en Halloween en Bogotá

A pocos días de cumplirse dos meses del homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio y radicó escrito de acusación contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, señalados de haber participado en la golpiza que le causó la muerte a Jaime Moreno, estudiante universitario de la Universidad de los Andes.

El ente acusador formuló acusación por el delito de homicidio agravado, tras considerar que existen suficientes elementos materiales probatorios para demostrar la presunta responsabilidad de los procesados en el crimen del joven de 20 años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 31 de octubre en la localidad de Barrios Unidos.

Audiencia contra Juan Carlos Suárez Ortiz. Foto: Audiencia y redes sociales

De acuerdo con la Fiscalía, Juan Carlos Suárez Ortiz fue capturado momentos después de los hechos y habría participado de manera directa en la agresión que terminó con la vida del universitario. Durante la imputación, el hombre de 27 años no aceptó cargos. El delito que se le atribuye contempla una pena que oscila entre 480 y 600 meses de prisión, es decir, entre 40 y 50 años de cárcel.

Durante la audiencia, la fiscal del caso expuso varios videos incorporados al expediente en los que se observa a Suárez Ortiz con el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y vistiendo un pantalón oscuro, acompañado por otro hombre identificado como Ricardo Rafael González Castro. En las grabaciones, según la Fiscalía, se evidencia cómo ambos golpean a la víctima por la espalda y continúan la agresión incluso después de que cae al suelo.



“Fue quien propinó un puño en la espalda. Lo golpeó de tal manera que la víctima cayó al piso. Luego, mientras otro sujeto lo acompañaba, continuaron la agresión y huyeron del lugar”, señaló la fiscal durante su intervención. En su relato, también indicó que durante el ataque una mujer identificada como Paola Fernández, quien vestía un disfraz azul, los incitaba a continuar golpeando al joven.

Para la Fiscalía, la conducta desplegada por Suárez Ortiz y González Castro evidencia una clara intención de causar la muerte de Jaime Moreno. Según explicó la delegada, si el propósito hubiera sido únicamente causarle lesiones, la agresión habría cesado tras el primer ataque. Sin embargo, los procesados se retiraron y regresaron para continuar golpeándolo, pese a haber tenido tiempo suficiente para detener la agresión y reflexionar sobre lo ocurrido.

El ente acusador también expuso que los agresores abandonaron el lugar solo después de observar que la víctima se ahogaba en su propia sangre, presentando sangrado por la boca, la nariz y los ojos. Para la Fiscalía, este comportamiento demuestra un absoluto desprecio por la vida y refuerza la gravedad del delito imputado.

Con la radicación del escrito de acusación, el caso entra formalmente en etapa de juicio, mientras avanzan las actuaciones judiciales para establecer las responsabilidades penales por la muerte del estudiante universitario.