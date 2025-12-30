Caso homicidio Jaime Moreno: ya fue emitida circular roja de Interpol contra Paola Fernández

La Dijín y la Fiscalía confirmaron que ya fue emitida la circular roja solicitada por el ente acusador en contra de Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, mujer de nacionalidad venezolana señalada de tener participación en el homicidio de Jaime Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, tras salir de una fiesta de Halloween. Fernández fue identificada por las autoridades y por los investigadores del caso como la mujer que vestía un disfraz azul la noche de los hechos.

Según la Fiscalía, la mujer estaría en Venezuela, luego de salir de Colombia en las últimas semanas tras un interrogatorio en el marco de la investigación, que según las autoridades no descarta preacuerdos y otras capturas.

Esta es la razón. Foto: Redes sociales y Before Club

Desde el inicio del proceso, la familia de Jaime Moreno había insistido en que Fernández debía quedar a disposición de las autoridades y ser vinculada de manera formal a la investigación. Según han señalado sus representantes legales, en las grabaciones analizadas por los investigadores se observa la presencia de la mujer y sus actuaciones durante los momentos previos a la agresión que terminó con la vida del joven de 20 años.

La ciudadana extranjera fue inicialmente detenida tras los hechos, pero posteriormente quedó en libertad. Sin embargo, los abogados de la familia Moreno aseguran que, durante esa diligencia, Fernández incurrió en contradicciones y habría entregado datos de ubicación que no corresponden con la realidad. Las autoridades también indicaron desde la inicial captura que la mujer se encontraba en situación migratoria irregular.



Estas observaciones coinciden con lo expuesto por la fiscal que adelantó la judicialización de Ricardo González, segundo capturado por este caso. La funcionaria explicó que, aunque las dos mujeres inicialmente retenidas fueron dejadas en libertad, su conducta sigue siendo objeto de análisis dentro del proceso penal. En ese contexto, señaló que ambas habrían tenido un rol como instigadoras o determinadoras del ataque.

“Estas personas no participaron en los golpes físicos, pero no quiere decir que no tuvieran alguna intervención en el hecho. En este caso estuvieron presentes cuatro personas”, sostuvo la fiscal durante la audiencia, al explicar que la investigación no se limita únicamente a quienes ejecutaron directamente la agresión, sino también a quienes pudieron haber influido o contribuido a que esta se produjera.