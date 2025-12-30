En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Caso homicidio Jaime Moreno: ya fue emitida circular roja de Interpol contra Paola Fernández

Caso homicidio Jaime Moreno: ya fue emitida circular roja de Interpol contra Paola Fernández

Según la Fiscalía, la mujer estaría en Venezuela, luego de salir de Colombia en las últimas semanas tras un interrogatorio realizado en el marco de la investigación por el homicidio de Jaime Moreno.

Foto: redes sociales
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 30 de dic, 2025

