La carta que dejó la mujer de azul relacionada con muerte de Jaime Moreno: dejó misterioso mensaje

Tras dejar la nota a su madre, la mujer del disfraz azul habría salido de Colombia

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de dic, 2025

