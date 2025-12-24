La carta que dejó la mujer de azul relacionada con muerte de Jaime Moreno: dejó misterioso mensaje

A casi dos meses del asesinato de Jaime Esteban Moreno, ocurrido tras una fiesta de Halloween en Bogotá, el caso continúa captando la atención de la opinión pública. Lejos de cerrarse, la investigación ha sumado nuevos elementos que mantienen el debate abierto. En las últimas horas se conoció el contenido de una carta que habría dejado Kleidymar Fernández Sulbarán, conocida mediáticamente como la “mujer del disfraz azul”, poco antes de desaparecer.

El mensaje, dirigido a su madre, volvió a poner el foco sobre una historia marcada por versiones cruzadas, denuncias de amenazas y una búsqueda que ya trascendió las fronteras del país. La revelación del contenido de la nota plantea nuevas preguntas sobre el estado emocional de Fernández Sulbarán y el contexto previo a su salida del radar de las autoridades.



¿Qué dice la carta que dejó la mujer de azul?

Según información revelada por medios como El Tiempo, la carta es breve, pero cargada de significado. “Mami, voy a estar bien. La amo”, fue el mensaje que, de acuerdo con la familia, dejó Kleidymar antes de desaparecer. Para su madre, Tamara Sulbarán, ese texto representa el último contacto directo que tuvo con su hija, pues desde entonces no volvió a recibir llamadas ni mensajes.

La aparición de la nota se dio en medio de un ambiente de alta tensión. La familia denunció que, en los días posteriores al crimen, comenzó a recibir mensajes intimidantes con amenazas de muerte. Ese contexto, aseguran, incrementó el temor y la sensación de riesgo alrededor de Kleidymar Fernández Sulbarán.

Tamara Sulbarán también relató que su hija habría sido perseguida días antes de su desaparición. Según su testimonio, dos hombres en motocicleta la siguieron hasta un parque del centro de Bogotá, situación que la obligó a huir entre la multitud para evitar una posible agresión. La madre sostuvo que existía un presunto plan para atentar contra la vida de su hija, versión que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades y hace parte del expediente.



Capturadas por caso de Jaime Moreno, estudiante de Los Andes que murió en Halloween, quedan libres Foto: redes sociales /Policía de Bogotá

¿Dónde se encontraría Kleidymar Fernández Sulbarán?

Las investigaciones adelantadas por las autoridades colombianas indican que la mujer conocida como la “mujer del disfraz azul” podría estar fuera del país. Los primeros datos recopilados señalan que Fernández Sulbarán habría salido de Colombia en noviembre y que, presuntamente, se encontraría en Venezuela, su país de origen. No obstante, esta información aún no ha sido confirmada de manera oficial.

Mientras tanto, sobre Kleidymar Fernández Sulbarán pesa una orden de captura por el delito de homicidio agravado, al ser señalada como presunta determinadora del crimen de Jaime Esteban Moreno. La Fiscalía General de la Nación avanza en los trámites para la emisión de una circular roja de Interpol, lo que permitiría su localización y búsqueda en 196 países.

El caso sigue abierto y rodeado de interrogantes. La carta, lejos de cerrar el capítulo, profundiza la incertidumbre y refuerza la necesidad de esclarecer qué ocurrió antes y después del crimen, así como el paradero actual de una de las figuras centrales de esta investigación que aún estremece a Bogotá.