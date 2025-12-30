Este año capturaron a más de 3.000 personas por varios delitos en Huila

El comandante del Policía Huila, coronel Carlos Eduardo Téllez, reportó que, durante el año 2025, se capturaron a más de 3.000 personas involucradas en delitos como el homicidio, hurto, tráfico de estupefacientes y delitos sexuales con menores de edad tanto por órdenes judiciales como en flagrancia en todo el departamento.

Según el coronel Téllez, el hurto de vehículos es uno de los flagelos de mayor relevancia en el Huila, sin embargo, este año mediante las respectivas denuncias por parte de las víctimas, se recuperaron alrededor de 720 automotores entre carros y la mayoría motocicletas.

“Desde el 1 de enero, hasta lo que va corrido del mes de diciembre del 2025, la Policía tiene un reporte de al menos 3.000 capturadas, resultado del trabajo articulado que adelantan hombres y mujeres policías en el territorio. Estos resultados obedecen a diferentes actividades operativas y de control. Tenemos que decir que este año hubo importantes reducciones en delitos de alto impacto, por ejemplo, el homicidio tuvo una disminución de ocho casos con relación al año anterior, lo que equivale a un 3%. Igualmente, la extorsión registra 21 casos menos con una reducción del 11%”, explicó el comandante de Policía Huila.

De acuerdo con las cifras oficiales, el abigeato y el hurto a residencias y comercio en la vigencia 2025 tuvieron una disminución por encima del 70% en comparación a las estadísticas de estos hechos delictivos que se registraron en el Huila durante el año 2024.



Respecto a otros comportamientos criminales, según el informe policial, los delitos sexuales presentan una reducción de cuatro casos frente al año inmediatamente anterior, teniendo en cuenta que los menores de edad es la población víctima de esta conducta punible en la que se han visto involucrados, familiares y personas muy allegadas a las víctimas.