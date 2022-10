No tomen la violencia como una opción: ‘Cucho’ Hernández a los hinchas del América

El colombiano del Huesca de la segunda división del fútbol español, Juan Camilo Hernández, más conocido como ‘El Cucho’ Hernández, habló en El Camerino de Blu Radio sobre su actualidad goleadora.

“Gracias a Dios estoy haciendo una gran temporada, hace dos partidos regresé de la lesión, me siento muy bien y estoy cogiendo el ritmo para estar al 100 %”, afirmó.

Publicidad

El exAmérica de Cali también comentó sobre la mala temporada del equipo escarlata en el 2018.

“Lo del América ya es crisis, hay que aceptarlo, duele mucho por la hinchada que es la más grande de Colombia (…) Invito a la hincha del América a que no tomen la violencia como una opción, siempre hay más caminos”, añadió.

Por otro lado, el ‘Cucho’ respondió ante los rumores de que el Barcelona lo quiere para las próximas temporadas.

“Siempre he sido muy tranquilo en ese tema. Cuando vienen esas cosas de afuera no me despistan, no me dejo salir de ese camino y mi objetivo es terminar con el Huesca y ascender”, dijo.

Publicidad

De igual forma, Hernández mencionó el hecho de que el Huesca esté liderando la tabla de la segunda división de la liga y tenga la mayor opción de ascender a la Liga Santander.

Estoy disfrutando mucho esto. Cada vez que entreno, cada vez que juego me siento como en el barrio, pero a la vez hay mucha responsabilidad con la afición, con mis compañeros y el cuerpo técnico que confía mucho en mí y en lo que yo pueda dar hasta final de temporada; es por esto que trabajo cada día para poder demostrarlo”, señaló.

Publicidad

Asimismo, se refirió de su asistencia frente al Cádiz en su última aparición en la Liga 123.

“Empezamos muy bien el partido, hace varias fechas no estábamos demostrando lo que hace dos temporadas. Aproveché que la defensa del Cádiz estaba quieta y observé el movimiento que me hizo mi compañero y se la coloqué ahí”, dijo.

Publicidad

Publicidad