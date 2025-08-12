Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Otro colombiano llega a Fluminense, que busca un "nuevo" Jhon Arias

Otro colombiano llega a Fluminense, que busca un "nuevo" Jhon Arias

El futbolista caleño será el undécimo extranjero de conjunto carioca, que también cuenta con los colombianos Gustavo Serna y Gabriel Fuentes.

Jhon Arias
Jhon Arias fue transferido al Wolverhampton tras destacada participación en club Río de Janeiro
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 12, 2025 04:21 p. m.

Fluminense anunció este martes la contratación del atacante colombiano Santiago Moreno, procedente del Portland Timbers estadounidense y quien firmó contrato hasta finales de 2029 con el conjunto brasileño.

El delantero, que se desempeña principalmente como extremo derecho, es visto como el posible reemplazo de su coterráneo Jhon Arias, transferido al Wolverhampton inglés tras una destacada etapa en el club de Río de Janeiro.

Santiago Moreno llega a Fluminense siendo el onceavo colombiano en llegar al equipo
SAN JOSE, CALIFORNIA - MAY 03: Santiago Moreno #30 of Portland Timbers controls the ball in front of Dave Romney #12 of San Jose Earthquakes in the first half at PayPal Park on May 03, 2025 in San Jose, California. Ezra Shaw/Getty Images/AFP (Photo by EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
EZRA SHAW/Getty Images via AFP

Según el anuncio de Fluminense divulgado en las redes sociales, Moreno, de 25 años y nacido en Cali, ya está en Río, donde se someterá a exámenes médicos y completará los trámites de su transferencia.

Aunque el conjunto carioca no mencionó las cifras del contrato, medios locales dicen que la operación fue de aproximadamente cinco millones de dólares.

El futbolista caleño será el undécimo extranjero de conjunto carioca, que también cuenta con los colombianos Gustavo Serna y Gabriel Fuentes; los argentinos Lucas Freytes, Lucho Acosta y Germán Cano; los uruguayos Agustín Canobbio, Thiago Bernal y Joaquín Lavega; el venezolano Yeferson Soteldo y el paraguayo Gabriel Lezcano.

Moreno, quien surgió en el fútbol profesional en el América de Cali, no podrá disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana, ya que el plazo de inscripción se cerró el pasado viernes, pero podrá ser inscrito si el club avanza a los cuartos.

Igualmente, podrá reforzar al Fluminense inmediatamente en el Campeonato Brasileño.

Con el Portland Timbers, equipo con el que estuvo desde 2021, el delantero caleño disputó 146 partidos en los que anotó 22 goles y brindó 31 asistencias.

El colombiano es el segundo refuerzo del conjunto brasileño en la actual ventana tras la incorporación del punta argentino Lucho Acosta, quien sí está habilitado para actuar en la siguiente etapa de la Sudamericana ante el América de Cali.

