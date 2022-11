Parlamento venezolano exigirá a Nicolás Maduro demostrar su nacionalidad

“En los próximos días, lo prometo, la directiva de la Asamblea Nacional, hará un emplazamiento público al Presidente de la República sobre esta materia, porque no es posible que frente a esta situación de crispación, de que si no tiene partida de nacimiento o doble nacionalidad, el Presidente no diga nada”. (Vea también: Parlamento venezolano aprueba ley para que presos políticos sean liberados ).

Henri Ramos Allup instó al mandatario venezolano a mostrar el documento si efectivamente lo posee, “a mí me piden la mía y aquí está, (…) por qué no aclara eso, por qué no lo dice de una vez, por qué sigue alimentando los rumores que conspiran contra su propia estabilidad”.

Insistió que al no demostrarlo, el Presidente Maduro “o no tiene la partida o tiene doble nacionalidad”.