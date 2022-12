Paulina tuvo mucho valor para poner en riesgo su trabajo: Miss Venezuela 2013

Migbelis Castellanos, Miss Venezuela en 2013 y quien también participó en Miss Universo junto a Paulina Vega , pasó por Mundo BLU para referirse a la polémica generada por Donald Trump tras sus comentarios en contra de los inmigrantes ilegales y el reciente trino en Twitter en el que llamó “hipócrita” a la barranquillera. ( Lea también: Donald Trump llama hipócrita a Paulina Vega ).

“El señor Donald Trump es muy atento a las inversiones que hace, es muy astuto por la posición que tiene, pero en cuanto a lo que ha pasado él ha utilizado todas las herramientas posibles para ser muy popular en medio de su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos y eso está válido, no lo voy a criticar”, dijo.

“Me parece que los problemas de oficina se arreglan en la oficina. Usar redes sociales para hacer publicaciones no es lo más adecuado en este momento. Y no voy a criticar la posición de Paulina si debe o no renunciar porque yo también estuve bajo un contrato cuando me tocó ser Miss Venezuela 2013 y para mí la renuncia no era una opción”, agregó. ( Vea también: Encuentro los comentarios de Donald Trump "injustos e hirientes": Miss Universo ).

La exreina manifestó que “ninguno de nosotros conoce la cláusula completa de todo el contrato de Paulina para saber qué hacer (…) hay que estar en apoyo y solidaridad con todos los latinos y los más idóneo es que ella tenga que recapacitar en eso y pensar en las decisiones que tenga que tomar ahora”.

Al preguntarle por el comunicado que emitió Paulina en donde manifestó que los comentarios de Trump los encontraba “injustos e hirientes”, la venezolana aseguró que seguramente tuvo que consultar a la organización Miss Universo si podía hacerlo o no. ( Lea también: NBC se suma a Univisión y rompe relaciones con Trump por comentarios xenófobos ).

“Para mí ese discurso lo escribió Paulina Vega y es un discurso de Miss Universo totalmente. Lo aplaudo y lo respeto porque hay que tener mucho valor para publicar algo que puede atentar contra tu trabajo”. (Vea también: Donald Trump está despistado: J Balvin tras cancelar presentación en Miss USA ).

“Ella pudo haberlo escrito y hablar con algún gerente que trabaje con la organización para que lo leyera si estaba de acuerdo o no, pero todo lo que pueda pasar es consecuencia de ella”, puntualizó.