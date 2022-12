Pep Guardiola implantó un “código de disciplina” en el Bayern Múnich

El entrenador español quiere establecer un régimen de disciplina en el Bayern Munich en el que promulga, entre otras cosas, no llegar tarde a los entrenamientos, vestir de forma adecuada, tener el peso ideal para la competencia, hablar por celular en zonas no permitidas etc. De no cumplir con estos requerimientos del técnico serán sancionados con una multa económica.

Las infracciones tienen un costo variable que inicia desde los 250 euros y va incrementando en esa misma cifra según la falta disciplinaria que cometa el jugador. El encargado de recolectar el dinero en el equipo alemán será su capitán Philipp Lahm, según lo aseguró el diario de ese país “Bild”.