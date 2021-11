‘Pibe’ Valderrama sobre James: "es un jugador de calidad, el problema son las lesiones”

Este martes, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama habló en Mañanas BLU sobre la posibilidad que tiene James Rodríguez de ser convocado por la Selección Colombia, pues en el último partido con el All-Rayyan sufrió un duro golpe en las costillas.

“La idea es que venga. Estamos esperando la lista, todos están a la expectativa porque se golpeó. Si se recupera en dos días sí está listo para volver”.

Sobre el nivel de juego del 10, ‘El Pibe’ dijo que siempre ha demostrado pasión cuando se pone la camiseta de la ‘tricolor’, pero el problema son las lesiones recurrentes, pues así, el técnico Reinaldo Rueda no puede llamarlo.

“James es jugador de fútbol de calidad, ¿quién tiene dudas? Como jugador no tiene problema, el problema son las lesiones, que me duele aquí, que me duele allá. Así el técnico no lo puede llamar con lesión”.

“Nosotros los colombianos queremos que James esté en la Selección, pero que esté bien, porque lesionado no. James cuando se pone la camiseta es otro”, añadió.

