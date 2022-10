Podemos dar un gran golpe: Edwin Cardona sobre próxima fecha de Eliminatorias

Ante la posibilidad del técnico nacional José Pékerman de alinear dos equipos diferentes para enfrentar a Bolivia en La paz y a Ecuador en Barranquilla, aseguró que tiene confianza en el equipo y en los resultados que se puedan lograr.

“Creo que tenemos una gran Selección, confío mucho en mi Selección, sé lo que podemos dar y sé lo que se nos viene, estos dos partidos son fundamentales para nosotros (…) El profe tomará la decisión de cómo va iniciar el partido en Barranquilla”, dijo Cardona.

“Podemos sacar una gran victoria, es de trabajar, cuando estemos allá el profe mirará la decisión de quienes están mejor en ese momento y sé que podemos dar un buen golpe para lo que queremos nosotros”, agregó.

Sobre su presente en el fútbol mexicano dijo que su estado físico ha mejorado y eso es lo que le ha permitido alcanzar un mejor nivel el club.

“Me tiene contento el momento por el que he venido pasando, respecto al fútbol colombiano lo físico lo están viendo mucho y eso me tiene contento, dicen que el delantero o el volante no tiene que tener tanto sacrificio, pero aquí uno ve las estadísticas y se están corriendo 11 o 12 kilómetros por partido”, dijo el autor de uno de los golazos de la última fecha.