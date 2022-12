“Por mi bien y por el de Honduras, un cambio es necesario”: Luis Fernando Suárez

supuso la eliminación del combinado 'catracho' de Brasil-2014.

"Hace cinco minutos tomé la decisión de dejar mi puesto. No es una dimisión, simplemente terminó el contrato con Honduras", declaró el técnico en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Suárez había tomado las riendas de Honduras en 2011 y lo llevó a clasificarse a su segundo Mundial consecutivo, el tercero en su historia, pero el fracaso en Brasil lo hizo desistir de continuar al frente del conjunto centroamericano. No obstante, el colombiano consideró que su trabajo fue positivo.

"No es un fracaso, durante tres años me entregué en esto y creo que los jugadores también lo hicieron. Me voy con el alma en paz", manifestó Suárez tras la derrota en la ciudad amazónica de Manaos.

"Creo que por el bien mío y por el bien de Honduras, un cambio es necesario", añadió, precisando que no se había despedido aún de sus jugadores, sino que lo iba a hacer tras su comparecencia ante la prensa.

"Se hizo un buen ejercicio, yo estoy muy satisfecho, no por el Mundial, pero sí por todo lo que se dio en un proceso de cambio generacional, con complicaciones porque había que reemplazar a jugadores de mucha talla, de mucho carácter, de recia personalidad, y creo que se logró", explicó el técnico.

"Se logró hasta una muy buena clasificación (para el Mundial Brasil-2014), se logró incluso tener unas muy buenas Olimpiadas (perdió en octavos contra Brasil tras eliminar a España en la primera fase) con un grupo que creo que en el futuro va a dar que hablar en nombre de Honduras, pero pienso que otra persona puede llegar acá y hacer cosas mejores", agregó.

Bajo el mando de Suárez, Honduras terminó de tercero en la eliminatoria mundialista de la Confederación Norte, Centroamericana y Caribeña de Fútbol (Concacaf) e incluso logró la hazaña de derrotar a México 2-1 en su bastión, el Estadio Azteca.

"Recordaré siempre con cariño al pueblo de Honduras, pero me siento triste por no haber cumplido el mandato de ellos. Era difícil, pero soñaba con que se pudiera conseguir" la clasificación para octavos, remató.

Suárez acabó mostrando su deseo de que el fútbol hondureño consiga grandes logros en el futuro: "Siempre voy a hacer fuerza por Honduras, voy a ser un hincha más de Honduras en cualquier parte que llegue. Voy a ser hincha de cualquier equipo en el que juegue un hondureño", concluyó.

Honduras cerró su participación en el Mundial-2014 sin sumar un solo punto, con derrotas ante Francia (3-0), Ecuador (2-1) y Suiza (3-0).

Con AFP