En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papá Pitufo
Semana Santa
Misión Artemis II
Colombia Sub-17 en vivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Colombiana María José Marín: primera sudamericana en ganar el Augusta National Women's Amateur

Colombiana María José Marín: primera sudamericana en ganar el Augusta National Women's Amateur

Es la primera jugadora procedente de Sudamérica que se impone en este torneo desde su creación en 2019.

María José Marín.jpg
María José Marín.
Foto: captura de video, @anwagolf en X.
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de abr, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad